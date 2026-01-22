Capitale Italiana della Cultura niente finale per le candidate sannite

La corsa al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 si è conclusa senza il coinvolgimento di Benevento e Città Caudina. La decisione finale ha escluso le candidate sannite, segnando la fine di un percorso che ha visto entrambe le realtà impegnate nella promozione del patrimonio culturale locale. Restano ora le riflessioni su un percorso che avrebbe potuto rappresentare un’opportunità di valorizzazione per il territorio.

Si chiude la speranza, sia per Benevento sia per Città Caudina, di aggiudicarsi il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028. Il verdetto, infatti, è arrivato dalla Giuria Ministeriale: le due realtà territoriali non sono presenti fra le dieci finaliste. I progetti che si sono aggiudicati la finale sono L'Appia dei popoli di Mirabella Eclano (AV), in rappresentanza della Campania, Hernica Saxa di Anagni (FR), Ancona. Questo adesso di Ancona, Catania continua di Catania, Colle28 di Colle Val d'Elsa (SI), I sentieri della bellezza di Forlì, Radici al futuro di Gravina di Puglia (BA), La Luna, la pietra di Massa, L'impavida di Sarzana (SP), La cultura è volo di Tarquinia (VT).

