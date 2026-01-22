Capitale Italiana del Mare Righini | Ringrazio Fiumicino per il senso di responsabilità

Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha espresso gratitudine per il sostegno dell’amministrazione comunale alla candidatura di Gaeta come Capitale Italiana del Mare 2026, evidenziando il senso di responsabilità istituzionale dimostrato. Questo gesto testimonia l'impegno condiviso nel valorizzare il patrimonio marittimo e rafforzare il ruolo delle città costiere nel panorama nazionale.

Roma, 22 gennaio 2026 – “Desidero ringraziare il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, e tutta l’Amministrazione comunale per il grande senso di responsabilità istituzionale dimostrato con la scelta di sostenere la candidatura di Gaeta a Capitale Italiana del Mare 2026. È un atto di maturità politica e di attenzione concreta all’interesse generale del Lazio ”. Lo dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Pesca, Giancarlo Righini. “Di fronte a un’opportunità così importante non possiamo permetterci di ragionare in termini di campanilismo o di sterile competizione tra territori. Serve invece u na logica di Sistema, capace di valorizzare l’intero comparto costiero laziale e di rafforzare il peso della nostra Regione nel contesto nazionale – conclude Righini – Stupiscono e d ispiacciono, quindi, le polemiche di chi strumentalizza questa scelta per finalità politiche, senza comprendere ch e l’unità e la collaborazione tra amministrazioni sono la vera forza per ottenere risultati concreti per i cittadini, per le imprese del mare, per il settore della pesca e per lo sviluppo sostenibile delle nostre coste.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it



