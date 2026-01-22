Il Comune di Forlì è tra i dieci finalisti per la selezione della Capitale Italiana della Cultura con il progetto

“Questo risultato - proseguono gli esponenti forlivesi di Forza Italia - evidenzia l'importanza di immaginare un futuro per la nostra città" "La notizia che il progetto presentato dal Comune di Forlì "I sentieri della bellezza" è tra i dieci finalisti per la selezione della Capitale Italiana della Cultura è straordinaria. Il risultato frutto di un'idea coraggiosa e di un intelligente lavoro sinergico svolto con i Comuni del comprensorio e non solo. Un progetto che conferma e premia la bontà del percorso che nel corso degli anni questa amministrazione comunale e i presidi culturali di questa città, pensiamo al San Domenico, hanno costruito in ambito culturale, nello spettacolo e nella promozione turistica”.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Tarquinia Capitale della Cultura 2028: il progettoIl 18 novembre 2025, a Roma presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, è stato presentato ufficialmente il dossier di candidatura di Tarquinia a Capitale Italiana della Cultura 2028, segnando un passo importante nel percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città.

“Voci e radici”, concerto finale del progetto: musica, tradizione e omaggio a Capitale italiana della culturaIl teatro Regina Margherita di Racalmuto ha ospitato il concerto finale di “Voci e radici”, progetto culturale dedicato alla musica e alle tradizioni siciliane.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: L'Aquila Capitale della Cultura 2026, Mattarella: La cultura è strumento di pace; L’Aquila e la forza della cultura: dal sisma al futuro, un anno da Capitale italiana della Cultura; Capitale della cultura, Forza Italia: Un progetto coraggioso e condiviso; L'Aquila Capitale italiana della Cultura 2026. Simone Cristicchi: 'Quella forza silenziosa' - VIDEO.

L’Aquila e la forza della cultura: dal sisma al futuro, un anno da Capitale italiana della CulturaL’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026 si presenta così non come un titolo da esibire, ma come un processo vivo, partecipato, che chiama la cultura a essere motore di convivenza, incontro e ... turismoitalianews.it

Capitale della Cultura 2026, il mondo istituzionale saluta l’avvio dell’annoAll’indomani dell’inaugurazione ufficiale de L’Aquila Capitale italiana della Cultura 2026, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivano i commenti e le reazioni dal mondo ... laquilablog.it

CAPITALE DELLA CULTURA, LA POLEMICA - Così i gruppi consiliari di Fratelli d’Italia, Lega, Lista Civica e Forza Italia commentano “la pesante assenza”, nel giorno dell’annuncio dei 10 progetti finalisti a Capitale Italina della Cultura 2028, di un comunicato facebook