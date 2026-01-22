Capitale Cultura Mastella e Tartaglia Polcini | No ad autolesionistiche recriminazioni

Capitale Cultura, Mastella e Tartaglia Polcini sottolineano l’importanza di valutare con attenzione le candidature del Sannio, evitando giudizi affrettati o autolesionistici. In un contesto di complessità, è fondamentale considerare le reali dinamiche e non ridurre l’evento a un fallimento politico. Questa riflessione mira a favorire un dialogo costruttivo, basato su analisi obiettive e senza eccessivi giudizi, per promuovere lo sviluppo culturale dell’area.

Tempo di lettura: 3 minuti "Etichettare la dualità di candidature a capitale italiana della Cultura nel Sannio come un fallimento della politica non è corretto né risponde all'effettivo svolgimento dei fatti. In politica, come nella vita, la critica e anche l'autocritica valgono a qualcosa soprattutto se costruttive. Il lavoro dei territori merita riconoscimento ed è su quanto di positivo questo lavoro è stato in grado ed è ancora capace di esprimere che occorrerebbe puntare, piuttosto che tornare ad autolesionistiche recriminazioni, che rischiano di sfociare in uno sterile, se non ulteriormente dannoso, nichilismo.

