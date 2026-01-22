Capitale Cultura Mastella e Tartaglia Polcini | No a recriminazioni narrazione candidatura doppione fuorviante

Il sindaco Mastella e l’assessore Tartaglia Polcini hanno ribadito l’importanza del pluralismo dei Comuni e del lavoro territoriale, evidenziando come le recenti candidature alla Capitale Italiana della Cultura non siano da considerare un fallimento politico, ma piuttosto un’opportunità di confronto e collaborazione tra le comunità del Sannio. La loro posizione mira a chiarire eventuali malintesi sulla questione, sottolineando l’importanza di un dialogo costruttivo tra le istituzioni e i territori.

“Etichettare la dualità di candidature a capitale italiana della Cultura nel Sannio come un fallimento della politica non è corretto né risponde all’effettivo svolgimento dei fatti. In politica, come nella vita, la critica e anche l’autocritica valgono a qualcosa soprattutto se costruttive. Il lavoro dei territori merita riconoscimento ed è su quanto di positivo questo lavoro è stato in grado ed è ancora capace di esprimere che occorrerebbe puntare, piuttosto che tornare ad autolesionistiche recriminazioni, che rischiano di sfociare in uno sterile, se non ulteriormente dannoso, nichilismo. Non è corretto nella misura in cui il pluralismo culturale e, coerentemente, la promozione e valorizzazione delle specificità territoriali, ma soprattutto il rispetto e la tutela delle autonomie locali e della volontà dei singoli Comuni non costituiscono un disvalore”, scrivono il sindaco di Benevento Clemente Mastella e l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

