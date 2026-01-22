Camorra omicidio di Ottavio Colalongo | otto fermi nella notte I nomi

Nella notte, sono stati eseguiti otto fermi riguardanti l’omicidio di Ottavio Colalongo, un caso che si inserisce nel contesto delle attività mafiose. Le accuse principali riguardano l’omicidio aggravato dalle modalità e finalità mafiose. Questa operazione rappresenta un passo importante nelle indagini per fare luce sui gruppi criminali coinvolti e sui motivi che hanno portato a questo grave episodio.

Omicidio aggravato dalle modalità e finalità mafiose. Sono queste le accuse al centro degli otto decreti di fermo messi in esecuzione questa notte. Al lavoro i Carabinieri di Castello di Cisterna, tra le province di Napoli e Avellino, che hanno eseguito un decreto di fermo della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. LE ACCUSE Le indagini hanno ricostruito l’uccisione di Ottavio Colalongo, avvenuta a Scisciano il 17 dicembre 2025, chiarendo che il delitto è stato pianificato ed eseguito su ordine dei vertici del gruppo criminale, attualmente detenuti. L’omicidio sarebbe maturato nell’ambito di uno scontro tra clan per il controllo dei territori di Marigliano, Scisciano e San Vitaliano. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

