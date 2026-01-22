Camorra 19 arresti a Caserta Gratteri | Minori arruolati dai clan come carne da macello e utili idioti per il crimine

A Caserta, sono stati arrestati 19 persone legate alla camorra. Gratteri sottolinea come i minori vengano spesso arruolati dai clan come strumenti facilmente manipolabili e sfruttabili nel mondo del crimine. Questa situazione evidenzia l’importanza di interventi mirati per proteggere i giovani e contrastare le radici dell’illegalità. La presenza di minori coinvolti indica la gravità e la pervasività del fenomeno criminale nella regione.

“I minori diventano carne da macello e utili idioti per il crimine” se il contesto li indirizza verso quella direzione. Lo dice il procuratore di Napoli Nicola Gratteri a margine di una conferenza stampa su 17 arresti della Dda a Santa Maria Capua Vetere. Inchiesta da cui emerge che i ‘metodi’ di lavoro della camorra del Casertano sono tornati ad essere simili a quelli dei clan del napoletano: guerre armate per il controllo delle piazze di spaccio, stese, uso di minorenni pronti a tutto, segnati dalla provenienza familiare, eredi di un percorso tracciato dagli adulti della famiglia. “E’ il risultato di una serie di concause – sostiene Gratteri – la carenza educativa, poco terzo settore e anche perché dal punto di vista normativo il minore rischia meno, è meno strutturato sul piano psicologico, quindi viene arruolato come carne da macello, come utile idiota, per trasportare e vendere cocaina, per trasportare armi e andare ad ammazzare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Argomenti discussi: La santa alleanza tra mafia, 'ndrangheta e camorra per conquistare Milano: condannato boss palermitano; Processo Hydra, cosa dice la (storica) sentenza che riconosce l'esistenza delle tre mafie in Lombardia.

