Nel cuore dell’Antartide, un uomo cammina verso il nulla, simbolo di un’epoca in cui l’assurdo si mescola al quotidiano. Tra remix, meme e video psichedelici, alcune immagini diventano iconiche, riflettendo la complessità del vivere moderno. Il web, in questo processo, recupera frammenti del passato, rinnovandoli con nuovi significati e prospettive, creando un ponte tra passato e presente.

È affascinante come il web riesca a riesumare frammenti di passato, strappandoli al loro tempo per caricarli di nuovi significati. L’ultimo protagonista di questa “archeologia digitale” è il pinguino ripreso nello splendido documentario di Werner Herzog del 2007, Encounters at the End of the World, che si allontana dalla colonia dei suoi simili e dal mare dove troverebbe nutrimento, per marciare verso l’entroterra ghiacciato, una distesa infinita di nulla dove lo attende una morte certa. Questo piccolo erede simbolico dell’esistenzialismo è diventato improvvisamente virale su TikTok con il soprannome di “nihilist penguin”, il pinguino nichilista, per il suo essere capace di riassumere in pochi gesti l’assurdità dell’esistenza contemporanea. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cammina verso il nulla nell’Antartide. E, tra remix, meme e video psichedelici, è diventato icona dell'assurdità del vivere moderno

