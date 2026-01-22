La commissione Affari costituzionali della Camera ha approvato il mandato al relatore sulla proposta di legge riguardante la regolamentazione delle lobby e della rappresentanza di interessi. La discussione in aula è prevista per la prossima settimana a Montecitorio. La normativa mira a definire chiaramente le attività e i limiti delle lobby, contribuendo a una maggiore trasparenza nel processo decisionale pubblico.

Roma, 22 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore sulla Pdl che disciplina l'attività per la rappresentanza di interessi, che sarà in aula a Montecitorio la prossima settimana. Il testo approvato, con alcune modifiche, è quello del presidente della prima commissione Nazario Pagano (FI), relatore in aula. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Camera: primo via libera a Pdl sulle lobby, in aula prossima settimana

Manovra: Renzi, 'in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana'Renzi ha annunciato che interverrà in aula al Senato per discutere la legge di Bilancio, con un intervento previsto tra venerdì e sabato della prossima settimana.

Manovra: Renzi, 'in aula in Senato tra venerdì e sabato prossima settimana'Renzi ha annunciato che la legge di Bilancio sarà discussa in aula al Senato tra venerdì e sabato della prossima settimana.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Il 2026 è appena iniziato e il Parlamento pensa già a nuove giornate nazionali; Riforma Giustizia e separazione carriere, via libera definitivo Senato; Riforma dello Statuto d'autonomia, avanti tutta: arriva il primo via libera del Senato. Fugatti: Passaggio fondamentale. Testor: Momento storico; Dalla Camera via libera al Decreto Transizione 5.0, è legge.

Camera: primo via libera a Pdl sulle lobby, in aula prossima settimanaRoma, 22 gen (Adnkronos) - La commissione Affari costituzionali della Camera ha votato il mandato al relatore sulla Pdl che disciplina l'attività per ... iltempo.it

Via libera alla Camera all’indagine sulle disuguaglianze sanitarie: Gravina: Occasione storica per il MoliseApprovata all’unanimità in Commissione Affari sociali l’indagine conoscitiva promossa dal M5S sulle disparità regionali nei LEA. Il consigliere regionale molisano Roberto Gravina: Finalmente si affro ... primonumero.it

Preghiera prima dell'apertura della camera ardente di Valentino. Nel primo pomeriggio attesi Pierpaolo Piccioli e Donatella Versace. Le porte si apriranno alle 11, per poi chiudersi alle 18. #ANSA - facebook.com facebook

Preghiera prima dell'apertura della camera ardente di Valentino. Nel primo pomeriggio attesi Pierpaolo Piccioli e Donatella Versace. Le porte si apriranno alle 11, per poi chiudersi alle 18. #ANSA x.com