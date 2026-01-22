Calvano | Statale 16 tempi certi Priolo | Cantiere entro l’anno

La Giunta verifiche con Anas lo stato di avanzamento dei lavori sulla variante di Argenta della Statale 16, con attenzione alle tempistiche e all’avvio delle cantierizzazioni. Dopo le dichiarazioni di Calvano e Priolo, si punta a garantire tempi certi per la realizzazione dell’opera, fondamentale per migliorare la viabilità locale e regionale. Un monitoraggio costante è essenziale per assicurare il rispetto delle scadenze previste.

Tempi certi per la realizzazione della variante di Argenta della Statale 16: la giunta verifichi con Anas lo stato di avanzamento, l'inizio delle cantierizzazioni e le tempistiche. Lo chiede il Pd con un'interpellanza a prima firma Paolo Calvano e sottoscritta da Marcella Zappaterra, Eleonora Proni, Niccolò Bosi. "Le prime progettualità relative alla variante alla SS16 da Argenta a Ponte Bastia – ha ricordato Paolo Calvano – risalgono a quasi trent'anni fa, con l'obiettivo di collegare il territorio ferrarese e ravennate con l'A13 e di agevolare il traffico che ruota intorno al porto di Ravenna, ancor più centrale nell'economia del territorio a seguito dell'approvazione della Zona logistica semplificata (Zls) dell'Emilia-Romagna.

