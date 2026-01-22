“Calici di Storia” è un ciclo di incontri dedicato alla scoperta della storia di Arezzo, che si svolge nel quartiere di Sant’Andrea. L’evento, inaugurato il 22 gennaio 2026 presso la sede di via delle Gagliarde, combina approfondimenti storici con degustazioni di prodotti locali a km zero, offrendo ai partecipanti un’occasione di conoscenza e convivialità nel rispetto delle tradizioni e della cultura cittadina.

Arezzo, 22 gennaio 2026 – Il quartiere di Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia oggi nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con “Calici di Storia”, il ciclo d’incontri sulla storia di Arezzo preceduto e accompagnato da degustazioni a km 0. L’evento, organizzato dal Quartiere di Porta Sant’Andrea con la collaborazione della Società Storica Aretina e la Confederazione Italiana Agricoltori, si estenderà in quattro date tutte alle ore 21: stasera sarà ospite Luca Be rti per parlare dei “Notabili, nobili e magnati nel l’Arezzo del tardo medio evo”, giovedì 21 febbraio sarà la volta di Daniele Finzi che parlerà de “L’affondamento della Motonave Paganini ( 28 giugno 1940), giovedì 5 marzo interverrà Santino Gallorini con la conferenza su “Il Viva Maria: fatti, antefatti e conseguenze” e giovedì 26 marzo chiuderà Maria Gatto con “L’anfiteatro delle storie incrociate: spettacolo, preghiera, cultura”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - «Calici di Storia», al via il calendario di eventi sulla storia della città

Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con “Calici di Storia”Arezzo torna a raccontare la propria storia con “Calici di Storia”, un ciclo di incontri che si terrà a partire da giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde.

'Il racconto di Ferrara', Sergio Gnudi presenta la sua ultima fatica letteraria sulla storia della cittàGiovedì 18 dicembre, nella sala Nemesio Orsatti a Pontelagoscuro, si terrà l’anteprima del nuovo libro di Sergio Gnudi,

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Calici di Storia, al via il calendario di eventi sulla storia della città; Sant'Andrea presenta Calici di storia: Luca Berti primo ospite del ciclo di conferenze; Potenza, viaggio tra mito e cultura contadina con Calici di storia al Museo; Porta Sant'Andrea presenta Calici di Storia.

Sant'Andrea presenta Calici di storia: Luca Berti primo ospite del ciclo di conferenzeIl primo dei quattro incontri in programma, incentrati sulla storia di Arezzo con degustazioni a km 0 grazie alla collaborazione con la Società storica aretina e la Confederazione italiana agricoltori ... arezzonotizie.it

Sant’Andrea brinda con la storia, in via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di storiaArezzo, 19 gennaio 2026- Sant’Andrea brinda con la storia. Inizia giovedì 22 gennaio nella sede di via delle Gagliarde l’appuntamento con Calici di Storia, il ciclo d’incontri sulla storia di Arezz ... msn.com

Sant’Andrea presenta “Calici di Storia” Quartiere di Porta Sant'Andrea - facebook.com facebook

Il 23 gennaio il Museo Archeologico di Potenza ospita “Calici di storia”: mostra, reperti contadini e degustazione con Cantine del Notaio. x.com