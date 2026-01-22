Calcolare i consumi in auto | dal pieno al Bluetooth la storia

Calcolare i consumi in auto è un’operazione utile per monitorare l’efficienza del veicolo e gestire meglio le spese di viaggio. Dalle tecniche tradizionali, come il calcolo manual, alle moderne soluzioni digitali, come le app di monitoraggio, conoscere i propri consumi permette di ottimizzare i percorsi e risparmiare nel tempo. In questa guida, esploreremo le diverse metodologie per misurare con precisione i consumi del proprio veicolo.

Dal taccuino alle app sullo smartphone, misurare i consumi è sempre stato un modo per capire se i costi dell'auto sono sostenibili. Si parte dal metodo più antico e ancora affidabile, il pieno-percorso-pieno, per passare dagli econometri, e dai primi computer di bordo nati con l’elettronica, fino alla svolta dell’Obd che ha aperto la strada ai dongle Bluetooth e ai cruscotti digitali sempre più ricchi. Oggi, tra infotainment e telemetria semiprofessionale, il consumo non più è solo un numero, ma un dato da interpretare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Auto aziendali, ecco le nuove tabelle Aci 2026 per calcolare i rimborsi chilometrici e i fringe benefitA partire dal 1° gennaio 2026, le nuove Tabelle Aci 2026 devono essere utilizzate per determinare i rimborsi chilometrici e i fringe benefit relativi alle auto aziendali in uso promiscuo ai dipendenti.

Argomenti discussi: Il private label vale 32 miliardi, perché l'etichetta del Supermercato traina i consumi (in controtendenza)

