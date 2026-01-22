Il calciomercato del Torino si concentra su nuove strategie, con Jappert come possibile rinforzo difensivo dopo lo stop per Ricardo. Sul fronte centrocampo, si valutano anche opzioni come Prati, in trattativa con il Cagliari. La società sta adattando la propria rosa, puntando su occasioni e giovani talenti per rafforzare la squadra nella seconda parte della stagione.

Calciomercato Torino, virata su Jappert per la difesa! A centrocampo l'obiettivo è Prati, ma.

Calciomercato Torino, si riapre la pista Prati: il centrocampista del Cagliari torna un obiettivo concretoSul fronte del calciomercato Torino, torna di attualità il nome di Prati, centrocampista del Cagliari.

#Calciomercato Torino: #DavidRicardo sfuma, #Ngonge in bilico Da #Jappert a #Prati: le novità sul mercato di gennaio del Toro #Torino #TorinoFC #ToroNews Qui il punto di oggi x.com

