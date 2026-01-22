Calciomercato Roma si sblocca l’affare Venturino | trovata l’intesa finale col Genoa!

Sul calciomercato della Roma si registra una svolta nell’affare Venturino, dopo aver raggiunto l’intesa finale con il Genoa. L’operazione, legata anche a Baldanzi, prevede dettagli e cifre definite tra le parti. L’accordo rappresenta un passo importante nelle strategie di mercato dei giallorossi, aprendo nuove possibilità per la rosa. Restano da definire gli ultimi aspetti prima della conclusione ufficiale dell’affare.

Il calciomercato si muove: salutano Lucca e Dzeko, l’Inter vuole Perisic e la Roma cede Baldanzi per Venturino | Gli ultimi affariIl calciomercato estivo si avvia alla conclusione con alcune importanti cessioni e acquisti.

AS Roma, chi è Lorenzo Venturino il giovane che ha sbloccato la cessione di Baldanzi al GenoaLorenzo Venturino, giovane talento italiano, sta per trasferirsi alla Roma proveniente dal Genoa, come parte dello scambio con Andrea Baldanzi.

