Secondo quanto riportato da Matteo Moretto in un video su YouTube, il calciomercato del Napoli sembra aver avvicinato Lorenzo Lucca alla possibilità di trasferirsi al Nottingham Forest. La situazione del giovane attaccante toscano è in fase di definizione e potrebbe presto conoscere un'evoluzione, in un contesto di mercato ancora aperto e in evoluzione.

Calciomercato Napoli: Matteo Moretto, in un video su YouTube, ha fatto il punto sulla situazione relativa a Lorenzo Lucca. Calciomercato Napoli, il punto su Lucca. Spiega Moretto: “C’è la sensazione è che Lucca possa dire sì al Nottingham. La sensazione è questa. Quello che vi possiamo aggiungere è che il Nottingham sta ricevendo diversi profili di altri attaccanti da poter firmare in questi ultimi giorni di mercato. Sta ricevendo diversi nomi da aggiungere alla propria lista, ma il Nottingham sta continuando ad aspettare Lorenzo Lucca e la sensazione è che il Nottingham sia positivo in merito al tema Lucca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli: Lucca orientato ad accettare il Nottingham Forest (Matteo Moretto)

Calciomercato Milan, svolta per il rinnovo di Maignan: il portiere orientato ad accettare l’ultima propostaIl calciomercato del Milan registra un passo importante con la possibile conferma di Maignan.

Napoli, Lucca ancora dubbioso sul trasferimento al Nottingham ForestNapoli, Lucca ancora indeciso sul trasferimento al Nottingham Forest.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Calciomercato, le notizie del 15 gennaio: Napoli su En-Nesyri; Lucca verso il Besiktas o l'Al Hilal. La Juve su Mateta; Milan, Fofana dice no al Galatasaray; la Roma vuole Zirkzee. Douglas Costa al Chievo?; Calciomercato, le notizie del 18 gennaio 2026: Juve, rifiutata offerta per Mateta. Inter, il Psv chiude per Perisic: Non andrà via. Roma, Massara. Zirkzee? Lo United fa muro. Napoli, Lucca e Lang in uscita; Fiorentina, ufficiale Fabbian; Juve, sorpasso al Napoli per En-Nesyri; Lucca, ritorno di fiamma per il Pisa; Lucca ha messo in stand by un'offerta e rifiutato altre tre: ecco la sua volontà.

Napoli, settimana decisiva per Lucca: Pisa e non solo sulle sue tracceSi avvicina il rush finale della session invernale di calciomercato e il nome di Lorenzo Lucca resta al centro di voci e indiscrezioni. fantacalcio.it

Napoli, rivoluzione in attacco: gli obiettivi per sostituire Lucca e LangVisualizzazioni: 0 Il Napoli ha mandato in prestito sia Lorenzo Lucca che Noa Lang, giocatori arrivati la scorsa estate ma che non sono riusciti ad incidere. I possibili sostituti La società azzurra è ... calciostyle.it

Il Napoli prova a muoversi, nonostante vincoli e incastri complessi. A Calciomercato l’Originale, Gianluca Di Marzio racconta un club attivo, che cerca soluzioni immediate per dare risposte ad Antonio Conte. “Il direttore sportivo Manna si sta davvero ingegnan - facebook.com facebook

Calciomercato Napoli, Del Genio: "Forse Conte ha scambiato il Napoli per il Real" x.com