Calciomercato Napoli l' agente di Insigne | Se gli azzurri vogliono Lorenzo è pronto

L'agente di Lorenzo Insigne ha dichiarato che, se il Napoli desidera il suo ritorno, il giocatore sarebbe pronto a riapprodare. Essendo stato formato nel club, Insigne potrebbe essere tesserato immediatamente senza occupare un posto in lista, offrendo una soluzione valida per la squadra. La possibilità di un ritorno di Insigne resta quindi un’opzione concreta, da valutare nelle prossime settimane di calciomercato.

“Un ritorno di Insigne al Napoli? Potrebbe tesserarlo subito e avrebbe il doppio vantaggio che, essendo stato formato dalla squadra, non occuperebbe un posto in lista. E quindi con queste esigenze che ci sono state ultimamente, anche a causa di questi infortuni, sarebbe un vantaggio importante”.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Insigne-Napoli, l'agente apreL'agente di Lorenzo Insigne ha confermato l'apertura di un dialogo con il Napoli, segnando un possibile sviluppo nella trattativa.

