Calciomercato Milan salta un acquisto già definito? La rivelazione della mattinata

Nel corso di questo calciomercato invernale, si era parlato con insistenza del trasferimento di Juwensley Onstein al Milan. Tuttavia, nelle ultime ore si segnala un possibile ripensamento o ostacoli imprevisti, mettendo in discussione la conclusione dell’accordo già annunciato. La situazione resta da monitorare, mentre i tifosi attendono aggiornamenti ufficiali sulle trattative in corso.

Nelle scorse ore sembrava praticamente definita la trattativa tra Genk e Milan per il trasferimento immediato, in questa finestra di calciomercato, del giovane Juwensley Onstein in maglia rossonera. Il difensore centrale olandese (originario del Suriname), classe 2007, in scadenza di contratto con il Genk il prossimo 30 giugno, sarebbe stato inizialmente aggregato al Milan Futuro di Massimo Oddo. Si mormorava di un affare talmente blindato al punto che alcune fonti avevano già dato per fissate le visite mediche del giocatore, a Milano, nella mattinata odierna. Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato, ha fornito, però, aggiornamenti negativi sui negoziati in un post pubblicato sul suo account ufficiale del popolare social network 'X'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

