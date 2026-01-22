Nel calciomercato invernale, il Milan valuta diverse opzioni per il reparto difensivo. Tra i nomi in discussione, Federico Gatti, difensore centrale della Juventus, rappresenta una possibilità concreta. Classe 1998 e recentemente rientrato da un infortunio, Gatti rimane nel radar dei rossoneri, anche se la trattativa presenta alcune complessità. La situazione si evolve con attenzione, in attesa di sviluppi ufficiali.

"La società è attenta alle occasioni che ci sono nel calciomercato: se può arrivare al Milan un giocatore che può migliorare la rosa e darci caratteristiche che oggi non abbiamo, va bene. Altrimenti, andiamo avanti con questi ragazzi, che stanno facendo molto bene, fino alla fine di questa stagione". Fin qui, dunque, il Milan non ha trovato l'occasione che cercava. Verosimilmente, negli ultimi 7-10 giorni di mercato, qualcosa dovrebbe smuoversi. E, magari, giocatori che, al momento, i club d'appartenenza non libererebbero, possono diventare potenzialmente trasferibili 'last minute' o quasi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, nuovo difensore: Gatti mai uscito dal radar dei rossoneri

Gatti Milan si farà soltanto in questo caso: importanti novità sull’interesse dei rossoneri e sulla volontà del difensore della JuveAl momento, non ci sono trattative concrete tra Milan e Juventus per Gatti.

Leggi anche: Calciomercato Milan, scelto il nuovo difensore: arriva dal Qatar

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Un nuovo difensore per Milan Futuro: trattativa avanzata per Juwensley Onstein; La Premier League chiama Loftus-Cheek: Milan pronto a trattare; Calciomercato Milan, molto vicino un difensore centrale: le ultime; Calciomercato Milan 2025-26: acquisti e cessioni dei rossoneri.

Mario Gila sarà un nuovo difensore del Milan: l’annuncio in direttaTare vuole il difensore della Lazio per rinforzare il reparto arretrato di Allegri, ma è un'operazione per l'estate. Ci sta già lavorando ... milanlive.it

Moretto: Milan-Onstein, trattativa bloccata ai documentiUn'operazione che sembrava ormai conclusa e invece rischia di tramontare del tutto: cosa succede tra Milan e Onstein. msn.com

#Calciomercato, @MatteMoretto: " #Onstein- @acmilan, la trattativa si blocca ai documenti" - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

#Calciomercato, #Milan scatenato: rossoneri pronti al doppio colpo in difesa - facebook.com facebook