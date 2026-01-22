Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il portiere del Milan Mike Maignan continuerà a indossare la maglia rossonera anche nelle prossime stagioni. Le trattative per il rinnovo sembrano essere arrivate a una fase positiva, confermando l’importanza del giocatore nel progetto tecnico del club. La notizia rappresenta un elemento di stabilità per il team, in vista delle sfide future in campionato e in competizioni europee.

Arrivano delle importanti novità riguardanti il rinnovo di contratto da parte di Mike Maignan con il Milan. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto su SkySport durante'Calciomercato - L'Originale', Mike Maignan continuerà la sua avventura con il Milan. Il Milan avrebbe risolto gli ultimi dettagli legati alle commissioni degli agenti e, secondo il giornalista, nei prossimi giorni ci sarà l'ultimo incontro, quello definitivo per chiudere. Ecco, di seguito, le parole del giornalista sportivo: Le parole di Di Marzio: "La maglia del Milan continuerà a vestirla. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Di Marzio sicuro: “Maignan continuerà a vestire la maglia rossonera”

Leggi anche: Calciomercato Milan, Allegri sorride in vista di gennaio! Ecco chi potrebbe vestire la casacca rossonera

Leggi anche: Calciomercato Juve, Maignan potrebbe vestire la maglia bianconera. La situazione non lascia dubbi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Calciomercato LIVE: tutte le trattative di giornata; Calciomercato, le news di mercoledì 14 gennaio; Calciomercato Milan, Di Marzio: Prese informazioni per Goretkza, la situazione; Milan, previsti nuovi contatti nelle prossime ore con il Partizan per Kostic -.

Di Marzio sul rinnovo di Maignan: Risolta la questione commissioni. Ora manca solo il dettaglio scadenzaLa maglia del Milan continuerà a vestirla. La novità che possiamo dare oggi è che sono stati risolti anche gli ultimi ostacoli che c'erano per le comissioni. Il ... milannews.it

Di Marzio: Il Milan sta cercando un difensore ma non è facile trovarlo in prestitoGianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, è intervenuto in collegamento su Sky Sport 24 nel corso del Club e ha parlato delle strategie di mercato ... milannews.it

#Calciomercato #Milan, nuovo difensore: #Gatti mai uscito dal radar dei rossoneri - facebook.com facebook

#Calciomercato @acmilan, nuovo difensore: #Gatti mai uscito dal radar dei rossoneri - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com