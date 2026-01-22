Calciomercato Juve | nuovo sondaggio per Gudmundsson La Fiorentina aveva chiesto in cambio uno di loro due

La Juventus sta valutando un nuovo sondaggio per il trasferimento di Gudmundsson, con la Fiorentina che aveva proposto uno scambio includendo uno dei loro giocatori. La trattativa si inserisce nel contesto delle operazioni di mercato in corso, con attenzione alle esigenze di entrambe le società. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali proposte ufficiali per il giocatore islandese.

per lasciar partire l'islandese. Il mercato della Juventus non accenna a placarsi, con i bianconeri costantemente alla ricerca di quel guizzo tecnico necessario per completare il reparto offensivo di Luciano Spalletti. Nelle ultime ore è tornato prepotentemente alla ribalta un vecchio pallino della dirigenza torinese: Albert Gudmundsson. Il fantasista islandese, già cercato ai tempi della sua esplosione al Genoa, è finito nuovamente sotto la lente d'ingrandimento di Cristiano Giuntoli. Il sondaggio bianconero e il muro viola.

