Calciomercato Juve accelerata per En-Nesyri | Ottolini vola a Istanbul per chiudere con il Fenerbahce

La Juventus accelera sul fronte calciomercato e punta a definire l’acquisto di En-Nesyri. Ottolini si trova a Istanbul per concludere gli ultimi dettagli con il Fenerbahçe. La trattativa, ancora in corso, si inserisce nel quadro delle operazioni di rafforzamento della rosa bianconera in vista della prossima stagione.

En-Nesyri Juve, si spinge per l’attaccante del Fenerbahce. Missione di Ottolini a Istanbul per chiudere l’affare, cosa sta succedendoEn-Nesyri, attaccante del Fenerbahçe, è al centro di un possibile trasferimento alla Juventus.

Juve, blitz a Istanbul per En-Nesyri: Ottolini va a trattare col Fenerbahce, le ultimeLa Juventus ha avviato trattative per l’attaccante marocchino En-Nesyri, considerato un potenziale rinforzo dopo le difficoltà nel seguire altri profili come Mateta.

