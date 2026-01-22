L'Inter valuta la possibilità di riacquisire Ivan Perisic, con un accordo ormai definito e una collaborazione consolidata con il Bayer Monaco. La strategia nerazzurra dipende anche dall’esito della Champions League, in particolare dall’eliminazione del PSV. La situazione resta in evoluzione mentre il club monitora attentamente le opportunità di mercato e le condizioni per un eventuale ritorno dell’esterno croato.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a cullare la suggestione Ivan Perisic: la speranza è l’eliminazione del PSV dalla Champions League. A 37 anni, la storia d’amore tra l’Inter e Ivan Perisic potrebbe clamorosamente riaprirsi in questo calciomercato invernale. Secondo la Gazzetta dello Sport, il croato sta inviando continui messaggi d’amore alla dirigenza nerazzurra, pentito della scelta fatta nel 2022. Con la fascia destra in sofferenza dopo l’addio di Dumfries, Marotta ha individuato in Ivan l’usato sicuro ideale per la volata scudetto (Inter attualmente a 49 punti ). Calciomercato Inter, la strategia Perisic: tifare Bayern per sbloccare l’affare. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, si scalda l’opzione Perisic! Accordo blindato e alleanza col Bayer Monaco. Lo scenario

Calciomercato Inter: l’affare Mlacic si allontana, la pista Perisic si raffreddaNel mercato di gennaio, l’Inter si concentra su varie operazioni, con l’attenzione rivolta sia alla squadra che alle trattative in corso.

Leggi anche: Calciomercato Inter, sulla fascia si cerca un profilo alla Perisic

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Inter, le ultime verso l'Udinese: Dimarco dal 1', Frattesi si scalda e Zielinski riposa; Calciomercato Inter: Nico Paz, Calhanoglu e il giallo sull'offerta del Galatasaray - Pio Esposito, sirene della Premier League; Juve, servono i gol: si scalda la pista Mateta. Ma Comolli ha due alternative...; Inter, le ultime verso l'Udinese: Dimarco dal 1', Frattesi si scalda e Zielinski riposa.

Calciomercato Inter News/ Si insiste per Perisic, si cerca una soluzione per Asllani (21 gennaio 2026)Il calciomercato Inter continua il pressing su Ivan Perisic e cerca di trovare una soluzione per Kristjan Asllani ... ilsussidiario.net

Calciomercato Inter, il blocco Frattesi-Galatasaray (e la Juventus spera) - Il figlio di Robinho nerazzurro e... Rumor- L'Inter è da tempo sulle tracce di Branimir Mlacic, difensore classe 2007 dell'Hajduk Spalato: operazione per giugno, ma, secondo Sky, se dal club croato arrivassero aperture si potrebbe fare un ... affaritaliani.it

Calciomercato Inter Idea clamorosa - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com