Calciomercato Inter rispunta Ndoye? Dall’intreccio con Lucca alla concorrenza internazionale | cosa filtra sull’ex Bologna

Sul fronte calciomercato dell’Inter, circolano indiscrezioni riguardo a un possibile interesse per Ndoye, ex Bologna, ora al Nottingham Forest. Dopo l’approdo di Lucca in Premier League, i nerazzurri potrebbero valutare una nuova opzione per rinforzare l’attacco. La situazione rimane in evoluzione, con diverse fonti che suggeriscono un rinnovato interesse internazionale. Restano da monitorare eventuali sviluppi ufficiali e dettagli sulle trattative.

Inter News 24 Calciomercato Inter, dalla Svizzera assicurano: nerazzurri di nuovo su Ndoye dopo l’arrivo di Lucca al Nottingham Forest. Il mercato degli esterni in casa Inter si fa sempre più infuocato. Mentre prosegue il braccio di ferro con il PSV per il ritorno di Ivan Perisic, un nuovo nome (o meglio, un ritorno di fiamma) scuote le rotative: Dan Ndoye. Secondo l’emittente svizzera RSI, l’esterno del Nottingham Forest sarebbe finito nel mirino dei nerazzurri, pronti a riportarlo in Italia dopo la fortunata parentesi al Bologna. Calciomercato Inter, il piano Ndoye e l’incastro Lucca. L’Inter di Cristian Chivu ha bisogno di un rinforzo immediato a destra a causa del lungo stop di Denzel Dumfries, operato alla caviglia lo scorso dicembre. 🔗 Leggi su Internews24.com

