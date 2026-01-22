Calciomercato Inter l’indicazione di Chivu | il colpo a destra dovrà essere alla Perisic
Durante il meeting tra la proprietà e la dirigenza dell’Inter, anche Chivu ha partecipato sottolineando l’importanza di un nuovo acquisto sulla fascia destra. Secondo le indicazioni dell’ex calciatore, il profilo ideale dovrebbe essere simile a quello di Perisic o Cancelo, ovvero un elemento con caratteristiche offensive e di supporto alla fase difensiva. La discussione si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento della rosa nerazzurra.
Leggi anche: Calciomercato Inter, per la fascia destra si cerca un profilo alla Perisic! Norton-Cuffy mai stato realmente in lista, e Bellanova…
Calciomercato Inter, può essere Cambiaso il colpo sulla destra? È da sempre un pallino dei nerazzurri, e con Frattesi…Sul calciomercato dell’Inter, si valuta l’ingaggio di Cambiaso come possibile rinforzo sulla fascia destra.
