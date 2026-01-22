Calciomercato Inter l’indicazione di Chivu | il colpo a destra dovrà essere alla Perisic

Durante il meeting tra la proprietà e la dirigenza dell’Inter, anche Chivu ha partecipato sottolineando l’importanza di un nuovo acquisto sulla fascia destra. Secondo le indicazioni dell’ex calciatore, il profilo ideale dovrebbe essere simile a quello di Perisic o Cancelo, ovvero un elemento con caratteristiche offensive e di supporto alla fase difensiva. La discussione si inserisce nel contesto delle strategie di rafforzamento della rosa nerazzurra.

