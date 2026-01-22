Calciomercato Inter Ivan Perisic continua ad essere un’idea ma molto dipende dal Bayern

Ivan Perisic manifesta interesse a tornare all’Inter, ma la sua disponibilità dipende dalle decisioni del Bayern Monaco. La volontà del giocatore è chiara, in un contesto di mercato limitato e con possibili incastri legati al PSV e alla partecipazione alla Champions League. La trattativa resta aperta, con l’obiettivo di trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte.

Ivan Perisic spinge per tornare all'Inter: volontà chiara, mercato povero e un incastro legato al PSV e alla Champions. Dal lato di Ivan Perisic, la volontà pare evidente e l'apertura totale: il croato tornerebbe volentieri a Milano, questo è evidente, per un terzo tempo di una storia d'amore che potrebbe avere un'appendice inattesa. D'altra parte a 37 anni, occasioni così non capitano spesso. Anzi, quasi mai. – Foto Ansa – serieanews.com Il punto, infatti, non è la volontà del giocatore. Su quella non ci sono dubbi.

