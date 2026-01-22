Sul calciomercato dell'Inter, si registra un interesse crescente del Napoli per il giovane attaccante del Verona, Giovane. I nerazzurri, finora, sembrano aver deciso di rinunciare alla trattativa. La situazione evidenzia un'attenzione particolare delle due società nei confronti del calciatore, che potrebbe presto trovare una nuova destinazione. Seguiranno aggiornamenti sulle mosse ufficiali e sui dettagli dell'eventuale trasferimento.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il Napoli accelera per Giovane, attaccante del Verona seguito anche dal club nerazzurro. Ultime. Il Napoli ha deciso di dare una sterzata decisa al proprio mercato offensivo. Come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il club azzurro è entrato in trattative dirette con l’Hellas Verona per l’ingaggio di Giovane Santana do Nascimento, meglio noto semplicemente come Giovane. Calciomercato Inter, il Napoli accelera per Giovane dopo le cessioni. La mossa del club partenopeo arriva in seguito a due importanti movimenti in uscita che hanno liberato spazio e risorse nel reparto avanzato: Noa Lang: Destinazione Galatasaray. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, i nerazzurri rinunciano a Giovane? Napoli in forte pressing, cosa sta succedendo

Leggi anche: Calciomercato Juve, si accende ancora il duello con l’Inter. Non solo Giovane: bianconeri e nerazzurri interessati allo stesso calciatore. Cosa sta succedendo, gioca in Serie A

Leggi anche: Calciomercato Juventus: la Roma punta forte sull’ex pupillo bianconero! Offerto un prestito con diritto di riscatto a gennaio, ecco cosa sta succedendo

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: L'Inter insisterà con il Psv per il ritorno di Perisic; Calciomercato Inter, torna Perisic per sostituire Dumfries: ecco l’idea dei nerazzurri; Calciomercato, colpo Inter: bruciato il Barcellona. Mlacic, non è finita - Gabriel Jesus-Gabigol, retroscena nerazzurro; Inter, il coraggio di Chivu in 3 indizi che fanno una prova: ha ragione su Perisic?.

Calciomercato - Perisic rorna all'Inter? L'accordo col giocatore c'è, ma ecco perché i nerazzurri tiferanno Bayern Monaco contro il PSV in ChampionsCALCIOMERCATO - Il vero cruccio dell'Inter in questa sessione di calciomercato invernale, definita povera in termini generici dallo stesso presidente ... eurosport.it

Calciomercato Inter: ritorno Perisic, i nerazzurri insisteranno con il PsvL'Inter vorrebbe riportare a Milano il croato ma tutto dipende dal Psv. I nerazzurri insisteranno ma tutto dipenderà dal club olandese: se ci sarà un'apertura allora il club guidato da Marotta ... sport.sky.it

Calciomercato Inter Idea clamorosa - facebook.com facebook

Calciomercato #Inter, Dibu #Martinez può essere il dopo #Sommer. E se #Perisic esce dalla Champions… x.com