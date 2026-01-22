Calciomercato Inter dopo il summit di ieri definito il piano | priorità a Perisic poi si lavorerà per il futuro portiere nerazzurro! Ecco le novità

Dopo il summit di ieri tra i dirigenti dell’Inter e Chivu, è stato definito il piano di calciomercato nerazzurro. La priorità è il rinnovo di Perisic, seguito dagli investimenti per il futuro portiere. Queste decisioni tracceranno la strategia del club nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare la squadra mantenendo un equilibrio tra esperienza e prospettive future.

Inter News 24 Calciomercato Inter, ieri summit con Chivu per definire il piano operativo dei nerazzurri. Priorità all'esterno, poi tutto sul portiere. Il calciomercato dell'Inter entra in una fase operativa ben definita. Come riportato da Tuttosport, dopo l'incontro andato in scena nella giornata di ieri in viale della Liberazione tra vertici societari, dirigenza e Cristian Chivu, è stato tracciato con chiarezza il piano di lavoro per rafforzare la rosa nerazzurra nella seconda parte della stagione. La prima priorità individuata riguarda la fascia destra. Dopo aver sondato il mercato nazionale e internazionale alla ricerca di un profilo con caratteristiche specifiche, l' Inter ha deciso di puntare direttamente su Ivan Perisic, esterno croato classe 1989 oggi in forza al PSV Eindhoven.

