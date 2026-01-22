Calciomercato Inter Di Marzio fa il punto dopo l’incontro di ieri | queste le strategie dei nerazzurri tra gennaio e estate

Dopo l’incontro di ieri, Di Marzio ha analizzato la situazione del calciomercato dell’Inter, evidenziando le strategie previste tra gennaio e l’estate. L’esperto di mercato ha delineato gli obiettivi e le possibili mosse dei nerazzurri, offrendo un quadro chiaro delle prossime settimane. Questa analisi permette di comprendere meglio le intenzioni del club e le priorità nel rafforzamento della rosa.

Inter News 24 Calciomercato Inter, l'esperto di mercato ha svelato i prossimi passi dei nerazzurri: tra idee ed obiettivi, ecco cosa possiamo aspettarci. Intervenuto a Sky Sport, l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle strategie di mercato dell'Inter tra la finestra di gennaio e la programmazione estiva, delineando un quadro chiaro delle priorità nerazzurre. Sul fronte portiere, Di Marzio ha confermato che i contatti per Emiliano Martínez sono reali e già avviati. L'Inter avrebbe incontrato gli agenti dell'estremo difensore argentino con l'obiettivo di portarsi avanti in vista di giugno, individuando per tempo l'erede di Yann Sommer, portiere svizzero classe 1988.

