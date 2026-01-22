Sul calciomercato, l'affare tra Genoa e Baldanzi sembra ormai concluso. Nel frattempo, si discute anche di un possibile trasferimento di un altro giovane giocatore del Genoa alla Roma. Le ultime notizie indicano che le trattative sono in fase avanzata, con dettagli ancora da definire. Restano aggiornamenti importanti per i tifosi e gli addetti ai lavori interessati alle mosse di mercato delle due società.

Giovane Lazio, Pedullà svela: «I biancocelesti su di lui hanno la possibilità di anticipare, ma le cessioni.» Torino, emergenza totale verso Como: Masina ko dopo la Coppa d’Africa e ansia Simeone! Champions League, italiane verso i playoff: la top 8 è un miraggio! Le proiezioni dopo il 7° turno Verona, il ds Sogliano: «Vi racconto il mio no al Milan. Giovane un grande talento, ma mi ha sorpreso Belghali! Vi svelo il mio colpo migliore» Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big della Serie A dicono no e il mercato resta bloccato! Marsiglia Liverpool 0-3: che lezione per De Zerbi! I Reds di Slot dominano con esperienza Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: «Gasperini ha modificato il calcio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Genoa, via libera per Baldanzi: coinvolto anche un altro giocatore in direzione Roma

Calciomercato Genoa: in attesa del via libera per Baldanzi, il Grifone pensa anche ad un nuovo obiettivo a centrocampo!Il calciomercato del Genoa si avvicina a una fase decisiva, con l’attesa del via libera per Baldanzi e la possibilità di un nuovo acquisto a centrocampo.

Calciomercato Roma, non solo Zirkzee! C’è anche un altro giocatore nel mirino di Gasperini per l’attacco giallorosso: sarà derby con la Lazio per Raspadori!Il calciomercato della Roma si infiamma con interessi importanti per l’attacco.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

MERCATO GENOA Giovedì 15 gennaio: BALDANZI ci siamo! DAGASSO dentro o fuori. HEIN nome per la porta

Argomenti discussi: Genoa, atteso l’ok per Baldanzi: seguito Casseres del Tolosa; LIVE Mercato: Cremonese, sondaggio per Thorsby. Napoli, idea Giovane. Sulemana al Cagliari; Rassegna Stampa | Genoa, interviste a Colombo e Masini. Atteso via libera da Roma per Baldanzi; Dagasso, Asllani, Baldanzi: Genoa, rivoluzione a centrocampo.

Si sblocca Baldanzi al Genoa: nell’operazione anche Venturino che va verso la RomaLa Roma prende Lorenzo Venturino dal Genoa. Da definire le formule, ma sarà lui la chiave per sbloccare la cessione di Baldanzi ... gianlucadimarzio.com

Il Genoa attende il via libera della Roma per avere BaldanziLa Gazzetta dello Sport, il Genoa attende ancora che si sblocchi l’affare Baldanzi con la Roma. L’accordo tra le parti […] ... insideroma.com

| Genoa, Justin Bijlow nuovo giocatore rossoblù La nota del club qui: https://www.buoncalcioatutti.it/2026/01/20/ufficiale-genoa-justin-bijlow-nuovo-giocatore-rossoblu/ #Genoa #Bijlow #SerieA #calciomercato #Feyenoord - facebook.com facebook

Dopo il mancato arrivo di Bento (da terzo portiere a titolare nel giro di pochi giorni all’Al Nassr, ndr), sarà comunque un portiere il primo acquisto del calciomercato del Genoa: si tratta di Justin Bijlow, portiere proveniente dal Feyenoord x.com