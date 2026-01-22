Calciomercato Como affare Cuenca a un passo | il Barcellona apre trattativa in chiusura

Il Calciomercato del Como sembra indirizzato verso un'importante operazione con il Barcellona, con la trattativa per Cuenca ormai in fase di definizione. Il giovane talento catalano potrebbe presto approdare in biancoblù, segnando un potenziale rafforzamento per la squadra. La conclusione dell’affare potrebbe arrivare nelle prossime ore, offrendo nuove opportunità al club e ai suoi tifosi.

Benevento, Caldirola ad un passo: trattativa in chiusura anche per TuricchiaA Benevento si avvicina la conclusione della trattativa per il ritorno di Luca Caldirola, con l’accordo ormai definito.

Raspadori Roma: accelerata nella trattativa e chiusura vicina! Le cifre dell’affare, ecco quanto spenderanno i giallorossiRaspadori si avvicina a vestire la maglia della Roma, con la trattativa in fase di definizione.

Como-Cuenca, l’idea è bloccarlo a gennaio e prelevarlo a zero in estate. Prosegue la trattativa per Kaiki del CruzeiroIl Como lavora su due fronti per rinforzare il reparto arretrato. Il club allenato da Cesc Fabregas sta valutando di bloccare Andres Cuenca, difensore classe 2007 del Barcellona, già a gennaio, per ... gianlucadimarzio.com

Calciomercato: il Napoli insiste per Marcos Leonardo, il Como rilancia su CuencaDalle parole ai fatti per il Napoli di Conte che vista l'emergenza infortuni punta a trovare giocatori pronti da gettare subito nella mischia di campionato e Serie A. ansa.it

