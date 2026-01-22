Il Poggibonsi si prepara alla sfida di Sansepolcro con il tecnico Luigi Consonni che, dopo aver scontato la squalifica, torna in panchina. La squadra si concentra sulla partita, mentre il mister ha elogiato il Sansepolcro per la recente prestazione. La trasferta rappresenta un momento importante nel cammino dei giallorossi, che cercano continuità e attenzione per affrontare al meglio questa delicata sfida di Serie D.

Riprenderà il proprio posto sulla panchina dei giallorossi, il tecnico Luigi Consonni (nella foto). Dopo il turno di squalifica, Consonni è intento a guidare, insieme con gli addetti del suo staff, la preparazione dei Leoni per la trasferta, delicata, di Sansepolcro. Mister, che incontro sarà allo stadio Buitoni per il Poggibonsi? "Ho già esaminato le insidie, con i ragazzi. Dovremo prestare tutti una notevole attenzione. Al di là di una posizione di poco superiore alla nostra, il Vivi Altotevere Sansepolcro conta su un ottimo attacco. E sull’apporto di calciatori già in forza al Poggibonsi". Dopo la vittoria sul Siena? "Ho rivolto i complimenti alla mia squadra, per la prova offerta contro rivali forti, capaci di creare anche sette-otto palle gol nell’arco di una gara. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Serie D. Poggibonsi, mister Consonni: "Occhio al Sansepolcro! Il derby? Ho fatto i complimenti per la grande prova»

