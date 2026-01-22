Calcio il Ravenna attende il Guidonia Montecelio | le possibili modifiche alla viabilità

In vista della partita di serie C tra Ravenna e Guidonia Montecelio, in programma sabato 24 gennaio alle 17.30 allo stadio Benelli, si prevedono modifiche alla viabilità nella zona. La partita potrebbe comportare variazioni nel traffico e negli spostamenti, per garantire la sicurezza di tifosi e residenti. È consigliabile informarsi in anticipo sulle eventuali deviazioni e misure temporanee adottate dalle autorità locali.

In occasione della partita del campionato di serie C che si svolgerà sabato 24 gennaio, alle 17.30, allo stadio Benelli, tra Ravenna F.C. e Guidonia Montecelio, sono state disposte possibili modifiche alla viabilità – da attuarsi soltanto in caso di necessità – e il divieto di somministrare.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: Calcio, il Ravenna attende la Torres: le possibili modifiche alla viabilità Calcio, è il momento del derby: a Ravenna arriva il Forlì, le possibili modifiche alla viabilitàIl derby Ravenna-Forlì, in programma sabato 10 gennaio alle 17. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Argomenti discussi: L'Arezzo attende il risultato del Ravenna per sapere se è fuga per la B. La pagella amaranto di Pesaro. Cutolo: Straordinari, ma piedi per terra; CALCIO SERIE C / Il Bra sfida il Ravenna, fischio d'inizio alle 17.30 di domenica a Sestri Levante; Con 80 atlete e 4 squadre, l’Endas Monti è il cuore del calcio femminile a Ravenna; L’Angelini sfida la capolista Ravenna. CALCIO SERIE C / Il Bra sfida il Ravenna, fischio d'inizio alle 17.30 di domenica a Sestri LevanteUn nuovo appuntamento attende l’AC Bra che domani, domenica 18 gennaio, ospiterà il forte Ravenna. La sfida, valida per la 22ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena al Giuseppe Sivori ... targatocn.it Ravenna, senti Fischnaller: Tutti conoscono le ambizioni della società, ecco perché sono quiInverno caldo in casa giallorossa. Gli ultimi risultati del Ravenna non sono quelli del girone di andata ma la società non si è fatta trovare ... corriereromagna.it Calcio C, il Ravenna cade anche sul campo del Bra e scivola a -7 dalla vetta - facebook.com facebook

