Il presidente Cairo ha commentato l’attuale momento del Torino, sottolineando la qualità della squadra e l’importanza di mantenere la continuità. Con l’arrivo di Obrador, Petrachi si dedica con impegno alla costruzione della rosa. Le sue parole sono state pronunciate durante l’evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026, tra temi sportivi e di mercato, evidenziando l’attenzione del club verso il futuro.

“Un regalo per i tifosi, ma anche per me”. Dopo Obrador e Rivas, il Torino continua a lavorare sul calciomercato, come spiegato da Urbano Cairo a margine dell’evento di presentazione della Wizz Air Milano Marathon 2026. Il presidente del club granata e di Rcs MediaGroup ha commentato il girone d’andata della sua squadra e ha spiegato i piani del ds Gianluca Petrachi in vista degli ultimi giorni di mercato: “La sessione invernale non è mai semplice, ma il nostro direttore sta lavorando giorno e notte. Vorremmo fare ancora qualcosa di buono, sia per i tifosi che per me: il mio obiettivo è ovviamente quello di migliorare il Toro”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cairo: "Toro ottima squadra, ora serve continuità. Preso Obrador, Petrachi lavora giorno e notte"

Torino, Cairo conferma l'arrivo di Obrador dal Benfica: "Ora visite e firma"Il Torino annuncia l'acquisto del terzino sinistro Obrador dal Benfica, con le visite mediche e la firma contrattuale imminenti.

Vives, ex Toro, si racconta: «Petrachi la scelta giusta! Baroni è un allenatore importante e l’ha dimostrato. Su Cairo e i tifosi…»Vives, ex calciatore del Torino, intervista Tuttosport per condividere il suo pensiero sulla recente gestione della squadra.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Torino-Roma 0-2, Gasperini: Torino ottima squadra. In Coppa gara equilibrata; Calciomercato Torino – Affare fatto con il Benfica? Cairo prepara 5 milioni; Toro-Roma 0-2, il baratro granata ha un nome e un cognome: Urbano Cairo; Gasperini: Potevamo battere il Toro già in Coppa.

Cairo 'ci tengo a rinforzare il Torino, regalo a me e a tifosi'I tifosi del Torino mi chiedono un regalo a gennaio? Lo faccio a loro ma lo faccio anche a me perché migliorare il Toro è una cosa che io ci tengo a fare. (ANSA) ... ansa.it

Urbano Cairo: «Io e Petrachi lavoriamo giorno e notte per migliorare il Torino. La Milano Marathon avrà numeri spettacolari»Il presidente del Torino e di Rcs MediaGroup in occasione della presentazione della Milano Marathon: «Abbiamo comprato i giovani Obrador e Rivas, l'obiettivo è fare ancora qualcosa di buono» ... corriere.it

Mai così male per goal subiti nell'era #Cairo davanti ai propri tifosi #ToroNews #TorinoFc #Torino Leggi qui per saperne di più - facebook.com facebook

Ricardo vuole il #Toro è lotta col Botafogo. Cairo-Giulini: si tratta x.com