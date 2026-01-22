Cade dalla scale in via Mazzini | 73enne muore dopo sei giorni in ospedale

Un uomo di 73 anni è deceduto dopo sei giorni di ricovero all'Ospedale Maggiore di Parma, a seguito di una caduta dalle scale tra via Mazzini e Borgo Paggeria. L'incidente è avvenuto nella zona centrale della città e ha portato a un intervento medico che, purtroppo, non è stato sufficiente a salvare la vita dell’uomo.

È caduto dalla scalinata tra via Mazzini e Borgo Paggeria ed è morto dopo sei giorni di ricovero all'Ospedale Maggiore di Parma. Come riportato dalla Gazzetta di Parma la vittima è il 73enne Mauro Giacomozzi. L'incidente si è verificato giovedì 15 gennaio in pieno centro. L'uomo è caduto.

