Nel film Buen Camino, una scena ha attirato l’attenzione del pubblico, suscitando curiosità e interpretazioni diverse. In particolare, una targa firmata Checco Zalone sembra nascondere un elemento che potrebbe rivelare una previsione sugli incassi del film. A distanza di giorni dall’uscita, questo dettaglio continua a essere oggetto di discussione, mantenendo vivo l’interesse verso le possibili implicazioni nascoste nel film.

Nel film Buen Camino, tra le immagini che hanno maggiormente colpito il pubblico ce n’è una che, a distanza di giorni dall’uscita, continua a far discutere per un dettaglio apparentemente secondario. Si tratta della targa della Ferrari guidata da Checco Zalone, diventata oggetto di una curiosa teoria, o meglio di una “profezia” legata agli straordinari risultati ottenuti dal film al botteghino. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TV Sorrisi e Canzoni (@tvsorrisi) Secondo una teoria circolata nelle ultime ore sui social, la combinazione di lettere e numeri riportata sulla targa non sarebbe casuale, ma nasconderebbe un riferimento diretto agli incassi record raggiunti dalla pellicola. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Buen Camino: la targa di Checco Zalone nasconde una previsione segreta sugli incassi?

La targa misteriosa nella Ferrari di Checco Zalone in “Buen Camino” svela un segretoNel film “Buen Camino” di Checco Zalone, una Ferrari rossa si distingue non solo per la presenza scenica, ma anche per un dettaglio nascosto: la targa.

Leggi anche: Boom in sala per Checco Zalone, esordio da 5,6 milioni di incassi per "Buen Camino"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Buen Camino: il film di Checco Zalone raccontato da un pellegrino | Cammino di Santiago

Argomenti discussi: L'auto del film campione d'incassi al box office italiano; Buen Camino supera Avatar, ora è l’incasso italiano più alto di sempre; Striscia La Notizia torna il 22 gennaio, Antonio Ricci: Con noi Maria De Filippi. Affari Tuoi? Induce al gioco d'azzardo. Signorini?...; Checco Zalone, il sarto di Buen Camino: Ci ha chiesto di ricreare lo stile di Gianluca Vacchi.

La targa misteriosa nella Ferrari di Checco Zalone in Buen Camino svela un segretoNel nuovo film di Checco Zalone Buen Camino una Ferrari rosso fiammante cattura l’attenzione non solo per la scena ma anche per la targa. Sul bolide si legge la sigla CZ71OQT, un dettaglio che ha subi ... 361magazine.com

Sulla targa della Ferrari in Buen Camino la previsione sul botteghino record: il significato di cosa c’è scrittoLa targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare il percorso di Maranello, più comodo e più bello nel film Buen ... fanpage.it

La targa della Ferrari fiammante con la quale Checco Zalone decide di fare "il percorso di Maranello, più comodo e più bello" nel film Buen Camino nasconde in realtà un easter egg. Cosa c'è scritto, la divertente " profezia" - facebook.com facebook

La targa della Ferrari di Checco Zalone in "Buen Camino" non è casuale ma è un messaggio in codice ideato dal regista Gennaro Nunziante. La targa è infatti CZ71OQT: CZ vuol dire "Checco Zalone", 71 sta per "71 milioni di euro", e le lettere OQT significa x.com