La Commissione europea ha presentato una revisione della legge sulla sicurezza informatica (CSA), che mira a rafforzare la protezione dei settori critici dell’UE. La novità principale riguarda l’obbligo per gli Stati membri di interrompere i rapporti con fornitori di ICT provenienti da paesi terzi considerati ad alto rischio. Questa misura intende migliorare la sicurezza delle infrastrutture e delle reti europee, riducendo le potenziali vulnerabilità esterne.

Roma, 22 gennaio 2026 – La legge sulla sicurezza informatica (CSA) rivista dalla Commissione europea, presentata martedì, mira a introdurre un quadro giuridico che imporrà ai paesi dell’UE di interrompere i legami con i fornitori di ICT di paesi terzi che presentano elevati rischi per la sicurezza informatica in settori critici. Il CSA 2, come viene chiamata la proposta, mira a rafforzare la resilienza complessiva del blocco in materia di sicurezza informatica, riducendo i rischi nelle catene di approvvigionamento in settori critici, come telecomunicazioni, energia, cloud, spazio e sanità. In base al piano, la Commissione condurrà valutazioni settoriali e poi, insieme ai paesi dell’UE, elencherà congiuntamente i paesi stranieri che rappresentano un rischio per la sicurezza dell’Unione, ad esempio a causa di precedenti incidenti informatici, attività dolose o mancanza di vigilanza giudiziaria o controlli democratici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Bruxelles: via i fornitori stranieri ad alto rischio dai settori critici

Cybersicurezza e autonomia strategica. Perché Bruxelles stringe sui fornitori ad alto rischioLa Commissione europea ha presentato nuove iniziative per rafforzare la cybersicurezza e l’autonomia strategica dell’Unione.

Leggi anche: Sciopero 28 novembre 2025, dai treni alla scuola: i settori a rischio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Infrastrutture critiche, la Commissione vuol vietare agli Stati membri la scelta dei fornitori: si indicheranno a Bruxelles; Tlc : Bruxelles, stop graduale fornitori ad alto rischio per sicurezza di reti mobili sicurezza; 5G e infrastrutture critiche, la stretta Ue sui fornitori ad alto rischio: nel mirino Huawei e Zte; Cybersecurity e reti 5G, UE: In tre anni via ZTE e Huawei.

Tlc: Bruxelles, stop graduale fornitori ad alto rischio per sicurezza di reti mobili sicurezzaIl nuovo Cybersecurity Act in funzione anti Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 gen - Per il 5G la Commissione propone l'eliminazione ... ilsole24ore.com

Stretta Ue sui fornitori ad alto rischio da infrastrutture criticheScatta l'obbligo per gli Stati, attuazione dalle reti 5G alla fibra ... msn.com

Terzi: Bruxelles propone di escludere i fornitori cinesi dalle infrastrutture critiche dell’Ue - facebook.com facebook

Brussels in move to bar Chinese suppliers from EU’s critical infrastructure ft.com/content/eb677c… "Bruxelles propone di escludere i fornitori cinesi dalle infrastrutture critiche dell'UE. La proposta di legge sulla sicurezza informatica escluderebbe gruppi come x.com