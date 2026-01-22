Bruxelles | via i fornitori stranieri ad alto rischio dai settori critici

Da quotidiano.net 22 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Commissione europea ha presentato una revisione della legge sulla sicurezza informatica (CSA), che mira a rafforzare la protezione dei settori critici dell’UE. La novità principale riguarda l’obbligo per gli Stati membri di interrompere i rapporti con fornitori di ICT provenienti da paesi terzi considerati ad alto rischio. Questa misura intende migliorare la sicurezza delle infrastrutture e delle reti europee, riducendo le potenziali vulnerabilità esterne.

Roma, 22 gennaio 2026 – La legge sulla sicurezza informatica (CSA) rivista dalla Commissione europea, presentata martedì, mira a introdurre un quadro giuridico che imporrà ai paesi dell’UE di interrompere i legami con i fornitori di ICT di paesi terzi che presentano elevati rischi per la sicurezza informatica in settori critici. Il CSA 2, come viene chiamata la proposta, mira a rafforzare la resilienza complessiva del blocco in materia di sicurezza informatica, riducendo i rischi nelle catene di approvvigionamento in settori critici, come telecomunicazioni, energia, cloud, spazio e sanità. In base al piano, la Commissione condurrà valutazioni settoriali e poi, insieme ai paesi dell’UE, elencherà congiuntamente i paesi stranieri che rappresentano un rischio per la sicurezza dell’Unione, ad esempio a causa di precedenti incidenti informatici, attività dolose o mancanza di vigilanza giudiziaria o controlli democratici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

bruxelles via i fornitori stranieri ad alto rischio dai settori critici

© Quotidiano.net - Bruxelles: via i fornitori stranieri ad alto rischio dai settori critici

Cybersicurezza e autonomia strategica. Perché Bruxelles stringe sui fornitori ad alto rischioLa Commissione europea ha presentato nuove iniziative per rafforzare la cybersicurezza e l’autonomia strategica dell’Unione.

Leggi anche: Sciopero 28 novembre 2025, dai treni alla scuola: i settori a rischio

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Infrastrutture critiche, la Commissione vuol vietare agli Stati membri la scelta dei fornitori: si indicheranno a Bruxelles; Tlc : Bruxelles, stop graduale fornitori ad alto rischio per sicurezza di reti mobili sicurezza; 5G e infrastrutture critiche, la stretta Ue sui fornitori ad alto rischio: nel mirino Huawei e Zte; Cybersecurity e reti 5G, UE: In tre anni via ZTE e Huawei.

bruxelles via i fornitoriTlc: Bruxelles, stop graduale fornitori ad alto rischio per sicurezza di reti mobili sicurezzaIl nuovo Cybersecurity Act in funzione anti Cina (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 20 gen - Per il 5G la Commissione propone l'eliminazione ... ilsole24ore.com

bruxelles via i fornitoriStretta Ue sui fornitori ad alto rischio da infrastrutture criticheScatta l'obbligo per gli Stati, attuazione dalle reti 5G alla fibra ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.