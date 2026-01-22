Brugnara esalta i Diavoli | Grande gruppo il nostro

Brugnara sottolinea l'importanza del gruppo: “Grande gruppo il nostro”. La squadra comprende club storici come Mantova, Viadana, Rovigo, Calvisano, Petrarca, Valorugby e coinvolge anche le Zebre e il Benetton attraverso il sistema ’permit’. Un insieme di realtà che rappresenta un network solido e diversificato, in grado di sostenere e valorizzare il rugby italiano a livello nazionale e internazionale.

Mantova, Viadana, Leicester, Doncaster, Rovigo, Calvisano, Petrarca, Valorugby e pure 'permit' alle Zebre e al Benetton. Sembra la carriera di un veterano giramondo ma Riccardo Brugnara, colonna del Valorugby anche domenica scorsa al Mirabello nella vittoria sul Petrarca, ha appena 32 anni; non molti, in fondo, per un pilone destro. Pure contro il Petrarca, sua ex squadra, ben 64 minuti in campo, prima di cedere il posto nel finale al giovane Taddei. "È stata dura esattamente come ci aspettavamo: un match giocato punto a punto, pallone a pallone. Non poteva che essere così con una squadra del valore e della storia di Padova, oltretutto arrivata a Reggio da capoclassifica.

