Brignone si prepara ai prossimi obiettivi olimpici con un piano strategico in due tappe. Dopo aver conquistato importanti risultati in gigante, la campionessa italiana ha scelto di tornare a Cortina d’Ampezzo per concentrarsi sulle discipline veloci. La sua preparazione si articola prima a Crans Montana, poi in vista dei Giochi Olimpici, con l’obiettivo di affinare le proprie performance e affrontare le sfide future con attenzione e determinazione.

Di nuovo in pista, come se nulla fosse accaduto a Plan de Corones: non il sesto posto dopo dieci mesi di stop, né le lacrime liberatorie versate a fine giornata. All’indomani dell’eccezionale ritorno alle gare nel gigante di Coppa del Mondo, Federica Brignone è già a Cortina e ha ripreso ad allenarsi, ma con un filo di ritardo, per permettere la sistemazione delle reti di sicurezza. Una volta ottenuto il via libera, è salita con il resto della squadra in cima alla pista olimpica delle Tofane e poi si è limitata a fare qualche giro di superG, senza esagerare. Martedì, scherzando, la Tigre delle nevi si era detta pronta ad accettare i dolori della gamba sinistra, una volta calata l’adrenalina della gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone, il piano olimpico in due mosse: prima Crans Montana, poi i Giochi

