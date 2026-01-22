Brescia vendevano rilevatori di gas a prezzi spropositati | un arresto e maxi sequestro da 3 milioni di euro

A Brescia, è stato effettuato un arresto e un maxi sequestro da 3 milioni di euro in seguito a un'attività di vendita di rilevatori di gas a prezzi elevati. I dispositivi, pubblicizzati come obbligatori per legge, venivano venduti porta a porta con modalità ingannevoli. L'operazione mira a contrastare pratiche commerciali scorrette e a tutelare i consumatori.

Brescia, 22 gennaio 2026 – Rilevatori di gas spacciati come obbligatori per legge e venduti, porta a porta, a prezzi spropositati. Era questo il meccanismo al centro di un'indagine della Procura di Brescia che ha portato all'arresto in carcere di un uomo, ritenuto il promotore di una presunta associazione per delinquere. Il provvedimento è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Salò. Secondo l'ipotesi investigativa, gli indagati avrebbero convinto soprattutto persone anziane ad acquistare dispositivi di rilevazione del gas, inducendole in errore sull'obbligatorietà dell'installazione e addebitando importi nettamente superiori rispetto a quelli indicati nei contratti fatti firmare.

