Brescia sequestro di persona e richiesta di riscatto da 30mila euro | 37enne torturato in un furgone

A Brescia, un uomo di 37 anni è stato vittima di un sequestro di persona e di una richiesta di riscatto di 30.000 euro. Un giovane di 24 anni è stato arrestato per averlo trattenuto in un furgone, sottoponendolo a violenze e minacce. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato alla liberazione della vittima e all’arresto dell’autore del reato.

Eseguito a Brescia un arresto per sequestro di persona a scopo di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Un cittadino italiano di 24 anni, residente in Germania e con numerosi precedenti penali, è stato fermato dalla Polizia dopo aver rapito e malmenato un uomo camerunense, chiedendo un riscatto di 30.000 euro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di liberare la vittima e assicurare il responsabile alla giustizia. La segnalazione e l’intervento della Polizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato alcuni giorni fa durante la serata, quando gli agenti della Squadra Volante della Questura di Brescia e del Commissariato Carmine sono intervenuti in seguito a una richiesta di aiuto giunta alla Centrale Operativa tramite il numero di emergenza 112 NUE. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Brescia, 37enne sequestrato e massacrato di botte: chiesto riscatto di 30mila euro all’amicoA Brescia, un uomo di 37 anni è stato sequestrato e brutalmente aggredito.

