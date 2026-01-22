Brescia 37enne sequestrato e massacrato di botte | chiesto riscatto di 30mila euro all’amico

A Brescia, un uomo di 37 anni è stato sequestrato e brutalmente aggredito. L'aggressore ha richiesto un riscatto di 30.000 euro a un amico della vittima, minacciando la sua vita. L’operato delle forze dell’ordine è al momento in corso per accertare i fatti e garantire la sicurezza della persona coinvolta.

Ha sequestrato un 37enne picchiandolo e minacciandolo di morte; poi ha contattato un amico della vittima chiedendogli 30mila euro di riscatto per la sua liberazione. E' accaduto a Brescia, dove un 24enne è stato arrestato dalla polizia. Gli agenti della squadra volante, in servizio presso la questura di Brescia ed al commissariato Carmine, hanno individuato il giovane, un italiano residente in Germania con a carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati di varia natura e gravità, dopo una segnalazione pervenuta al numero unico di emergenza 112 Nue da parte di un 50enne camerunense che segnalava il rapimento di un suo amico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

