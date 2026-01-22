L'Unione europea annuncia nuove misure per ridurre l'impatto ambientale delle bottiglie di plastica. Dopo le recenti trasformazioni, si prospettano ulteriori interventi per favorire il riciclo e la sostenibilità. Queste iniziative mirano a rafforzare la lotta all'inquinamento e a promuovere un uso più responsabile delle risorse, contribuendo a un futuro più sostenibile.

Si torna a parlare di lotta all' inquinamento, uno dei capisaldi dell'Unione europea. In futuro le bottiglie di plastica, che hanno già subito diverse trasformazioni, cambieranno ancora. La lotta alla plastica monouso sarà serrata, e si arricchirà di altri aspetti importanti. Già adesso vige una normativa che ha radicalmente cambiato le nostre abitudini, portando anche a delle polemiche, ma la novità non sono finite. Dopo l'obbligo di realizzare bottiglie con tappi attaccati, entrato in vigore nel 2024, abbiamo avuto la direttiva che impone almeno il 25% di plastica riciclata nella composizione dei recipienti ( gennaio 2025 ). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Bottiglie di plastica, in arrivo un'altra novità: ecco cosa ha in mente l'Ue

Leggi anche: La lotta alla plastica. Bottiglie da riciclare, ecco i nuovi compattatori

Leggi anche: Bottiglie di plastica, perché il tappo agganciato non è una follia

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Bottiglie di plastica per l'acqua: sono troppe, le possibile alternative; Coca Cola, 3 miliardi di bottiglie in plastica riciclata prodotte nel polo del Biellese; Le bevande di Milano Cortina in bottiglie di plastica 100% riciclate; Da scarti nelle discariche a bevande delle Olimpiadi: le bottiglie in Pet 100 per cento riciclato per Milano...

Da scarti nelle discariche a bevande delle Olimpiadi: le bottiglie in Pet 100 per cento riciclato per Milano Cortina 2026Per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, Coca-Cola, sponsor storico dell’evento sportivo, ha implementato una tecnologia che consente di produrre bottiglie da plastica 100 per cento ... corriere.it

Le bevande di Milano Cortina in bottiglie di plastica 100% riciclateDalla logistica al packaging, passando per il trasporto e i sistemi di raccolta differenziata, tutto all'insegna della sostenibilita: e il modello ... sportmediaset.mediaset.it

Le bottiglie di plastica cambiano ancora dopo il tappo non rimovibile: ecco la novità che non ti aspetti Dettagli in basso facebook

Le bevande di #MilanoCortina in bottiglie di #plastica 100% riciclate x.com