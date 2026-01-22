Massimo Bossetti, intervistato a Porta a Porta, ha dichiarato di aver visitato siti porno, ma ha negato di aver effettuato ricerche su ragazzine tredicenni. Secondo lui, le immagini visualizzate sono generate automaticamente dal sistema e non sono il risultato di ricerche manuali. L’intervista si inserisce nel contesto delle indagini, con Bossetti che fornisce chiarimenti sulle sue attività online.

Massimo Bossetti, in un'intervista esclusiva a Porta a Porta, ammette di aver visitato siti porno ma nega con decisione di aver fatto ricerche su ragazzine tredicenni: "Il mio tecnico ha ribadito che sono tutte ricerche prodotte in via automatico e non sono digitate da operatori umani". A Bruno Vespa che chiedeva come fosse possibile che, mentre uno guarda un sito porno, possano uscire improvvisamente fuori immagini di ragazzine non connesse alla ricerca, Bossetti risponde: "Non posso spiegarlo, non riesco a spiegarlo perché, come ripeto, io sono negato a livello informatico". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Bossetti: "Mai fatto porno ricerche su ragazzine, sono immagini prodotte in automatico"

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione.

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”Nell’intervista condotta da Bruno Vespa, Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, si è espresso riguardo alle accuse e alle sue ricerche online.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Bossetti: Mai fatto porno ricerche su ragazzine, sono immagini prodotte in automaticoMassimo Bossetti, in un'intervista esclusiva a Porta a Porta, ammette di aver visitato siti porno ma nega con decisione di aver fatto ricerche su ... iltempo.it

Delitto Yara Gambirasio, Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi l’ha uccisa. Mai fatte ricerche porno sulle 13enne” https://www.blitzquotidiano.it/cronaca/delitto-yara-gambirasio-bossetti-a-porta-a-porta-vorrei-sapere-anche-io-chi-lha-uccisa-mai-f - facebook.com facebook