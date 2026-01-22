Massimo Bossetti, ospite a 'Porta a Porta', ha annunciato che, attraverso il suo avvocato, presenterà una richiesta di riapertura delle indagini relative al caso Yara Gambirasio. L'obiettivo è ottenere una revisione della vicenda giudiziaria e valutare eventuali nuovi elementi. La sua richiesta si inserisce nel contesto delle molteplici controversie e dubbi ancora aperti sulla condanna definitiva all'ergastolo.

AGI - In un'intervista a 'Porta a Porta' Massimo Bossetti annuncia che chiederà, tramite il suo legale, di riaprire la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva all'ergastolo per l' omicidio di Yara Gambirasio. "Faremo richiesta per rianalizzare i 54 campioni di dna che sono custoditi all'ufficio Corpi di reato e gli abiti che indossava la povera Yara e che sono rimasti integri. La mia speranza è che esca la verità che non è mai uscita" ha detto Bossetti che sta scontando la pena nel carcere di Bollate. "Non so cosa si possa trovare in quei 54 campioni di dna, che adesso sono stati messi a nostra disposizione, perché si trovano a temperatura ambiente - ha spiegato -. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Bossetti a 'Porta a Porta' chiede nuove indagini su Yara

Bossetti a Porta a Porta: “Vorrei sapere anche io chi ha ucciso Yara, mai fatte ricerche porno sulle 13enni”L'intervista di Bruno Vespa a Massimo Bossetti, detenuto nel carcere di Bollate e condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, ha suscitato attenzione.

