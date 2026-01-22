Borseggiatrici prendono di mira una donna di 84 anni all’Ipercoop di Mirabello | arrestate

Il 21 gennaio, all’Ipercoop di Mirabello a Cantù, una guardia giurata ha fermato due donne sospette che si aggiravano vicino a un’anziana cliente di 84 anni. L’intervento tempestivo ha consentito di arrestare le borseggiatrici, prevenendo un possibile furto. La scena ha causato scompiglio tra i presenti, sottolineando l’importanza della vigilanza per la sicurezza dei clienti.

Intervento della guardia giurata e dei carabinieri dopo il furto tra le corsie: portafoglio recuperato e restituito all’anziana Grande trambusto ieri pomeriggio, 21 gennaio, all’Ipercoop di Mirabello a Cantù, quando una guardia giurata ha notato due donne muoversi in modo sospetto attorno a una cliente anziana e ha deciso di intervenire. In pochi istanti tra le corsie si sono alzate le voci, alcune persone si sono fermate e le due sono state bloccate mentre veniva dato l’allarme. L’episodio è avvenuto intorno alle 17. L’addetto alla sicurezza aveva già notato le stesse due donne anche il giorno precedente e, quando le ha viste avvicinarsi di nuovo a una cliente, è intervenuto immediatamente.🔗 Leggi su Quicomo.it

