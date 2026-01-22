Bombe sulla Galbani la città non dimentica

Il 20 gennaio 1945, un bombardamento aereo colpì lo stabilimento Galbani di Melzo, provocando la morte di 16 lavoratori. L’81° anniversario di quell’evento ricorda un episodio drammatico della storia locale, testimonianza delle difficoltà vissute durante la guerra. La città di Melzo conserva nel tempo la memoria di quel giorno, mantenendo vivo il ricordo di un episodio che ha segnato profondamente la comunità.

Bombe sulla Galbani, l’altro giorno l’81 esimo anniversario, "la città non dimentica". Era il 20 gennaio del 1945 quando un bombardamento aereo colpì lo stabilimento Galbani di Melzo, uccidendo 16 lavoratori. L’episodio, ricordato ogni anno anche sulle pagine comunali, è raccontato nella pubblicazione "Melzo 1943-1945, i venti lunghi mesi della guerra di Liberazione", dedicata anche a fatti e personaggi della Resistenza melzese e curata dalla storica locale Fiorenza Mauri (nella foto) e nel volume "Dalle voci dei telai al silenzio delle sirene" di Lino Ladini, edito dal Comune di Melzo nel 2004. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

81 anni fa, il 20 gennaio 1945, 16 lavoratori furono vittime del bombardamento aereo sulla Galbani di Melzo Anche quest'anno vogliamo ricordare questa ricorrenza ripercorrendone la storia a memoria dei lavoratori caduti sotto il bombardamento del 1945. Il 2 - facebook.com facebook