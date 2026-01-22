Bologna Di Vaio spiega | Mercato di gennaio? Dovevamo per forza prendere un difensore ecco com’è nato lo scamio tra Fabbian e Sohm

Prima della sfida contro il Celtic, Marco Di Vaio ha illustrato le scelte di mercato del Bologna invernale, sottolineando l’esigenza di acquistare un difensore e spiegando lo scambio tra Fabbian e Sohm. Le sue dichiarazioni chiariscono le motivazioni dietro le operazioni e il contesto delle strategie adottate in questa fase della stagione.

Fiorentina: Fabbian in arrivo dal Bologna. Sohm in rossoblù. Domani lo scambio dei documentiLa Fiorentina e il Bologna stanno finalizzando uno scambio di calciatori, con Fabbian in arrivo dai felsinei e Sohm che si trasferirà in rossoblù.

Calciomercato Bologna, va in porto lo scambio con la Fiorentina: arriva Sohm, Fabbian ai saluti! Cifre e formulaIl calciomercato del Bologna si conclude con uno scambio con la Fiorentina: arriva Sohm e Fabbian lascia i emiliani.

Di Vaio: Il Bologna ha investito tanto su Dallinga. Ora ci aspettiamo una reazioneMarco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Thijs Dallinga, attaccante che sta rendendo. tuttomercatoweb.com

Bologna, Di Vaio: Dovevamo inserire un difensore, poi è nata l'operazione FabbianPrima della gara casalinga di Europa League contro il Celtic, Il Direttore Sportivo Marco Di Vaio ha commentato il match ai microfoni di Sky: I. tuttomercatoweb.com

NON SOLO SOHM Il @bolognafc1909 valuta un altro giocatore della @acffiorentina: Jacopo Fazzini Nonostante Di Vaio abbia detto settimane fa che il giocatore non interessa, il buon rapporto fra le due società potrebbe innescare anche l’arrivo dell’e - facebook.com facebook

DAZN - Bologna, Di Vaio: "Commisso ha portato sentimento e passione, rispettiamo la scelta dei viola di giocare" ift.tt/yJHO3bk x.com