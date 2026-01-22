Bolelli Vavassori delusi | Non siamo riusciti a giocare campo velocissimo

Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati al primo turno degli Australian Open, sconfitti da Ho Ray e Hendrik Jebens in tre set. Dopo una partita lunga e combattuta, il duo italiano non è riuscito a trovare il ritmo sul campo velocissimo, interrompendo la corsa nel torneo. La delusione è evidente, ma rimangono l’esperienza e la volontà di riprendere con fiducia il cammino nei prossimi appuntamenti.

Non è andata come speravano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, finalisti l'anno scorso in doppio agli Australian Open e oggi eliminati al primo turno a Melbourne dal duo formato dal taiwanese Ho Ray e dal tedesco Hendrik Jebens in tre set con il punteggio d i 6-7 7-6 6-4 dopo due ore e ventuno minuti di gioco. " Una partita andata male. Un match che, dal punto di vista tennistico, non è stato eccezionale, nel senso che le condizioni erano molto rapide, c'era molto vento, quindi pochissimi scambi: tutto servizio-risposta, servizio-risposta. Siamo riusciti comunque a vincere un buon primo set, molto lottato, 7-6.

