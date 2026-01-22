Durante il Forum di Davos del 22 gennaio 2026, Donald Trump ha firmato ufficialmente lo statuto del Board of Peace, invitando i rappresentanti di venti paesi ad aderire. La decisione ha suscitato reazioni diverse, con alcuni Stati, come Londra, che hanno espresso il proprio dissenso. L'iniziativa mira a promuovere un dialogo internazionale sulla questione di Gaza, coinvolgendo attori globali nella ricerca di soluzioni condivise.

Donald Trump ha firmato a Davos, oggi 22 gennaio 2026, lo statuto del Board of Peace e ha invitato sul palco i 20 rappresentanti dei Paesi che hanno aderito al Consiglio. "Oggi avremo più dettagli per il comitato di pace, ha l'opportunità di essere uno degli organismi più importanti mai creati, lo prendo molto sul serio. Tutti ne vogliono far parte, ci sono i Paesi che sono qui, sono tutti miei amici, un paio mi piacciono, un paio no. Ma quelli che sono qui mi piacciono tutti, sono grandi leader, grandi personaggi" L'articolo Board per Gaza: Trump firma lo Statuto. “Tutti vogliono partecipare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Board per Gaza: Trump firma lo Statuto. “Tutti vogliono partecipare”. Ma anche Londra dice no

Trump firma il Board of peace: “Tutti ne vogliono far parte”. Sul palco con lui anche Milei e OrbánDurante il Forum di Davos, Donald Trump ha firmato il trattato che istituisce il Board of Peace, sottolineando l’interesse internazionale per questa iniziativa.

Trump a Davos firma per la nascita del Board of Peace. “Tutti vogliono farne parte”: ma in tanti hanno declinato l’invitoDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, sottolineando i progressi fatti in Ucraina e in Medio Oriente.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Come funziona il Board of peace per Gaza voluto e coordinato sempre da lui, Donald Trump; Il Board of Peace annunciato dal presidente Donald Trump; Altro che pace a Gaza. Prende forma il Board of Peace di Trump.; Trump invita Netanyahu ad entrare nel Board of Peace - Trump ha esteso l'invito a far parte del Board of peace anche a Netanyahu.

Trump firma, è nato il Board of Peace che controllerà Gaza: chi aderisce e chi noDonald Trump ha firmato la carta fondatrice del Board of Peace, l'organo creato per governare la Striscia di Gaza ... fanpage.it

Davos, Trump inaugura Board of Peace per GazaA Davos il presidente Trump ha inaugurato il Board of Peace insieme a una ventina di leader. Tra i firmatari erano presenti Viktor Orban, Javier Milei e la presidente del Kosovo Vjosa Osmani. Il ... tg24.sky.it

L'Italia e 'l'incompatibilità costituzionale' con il Board per Gaza. Cosa dice l'articolo 11 della Carta #ANSA - facebook.com facebook

#Gaza, #Lupi (Nm): Board of peace Importante è l'unità dell'Unione europea x.com