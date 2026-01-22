Board of Peace Trump firma a Davos | Gaza diventerà una splendida proprietà

Il progetto di Donald Trump per la gestione della situazione a Gaza sta prendendo forma con la creazione del Board of Peace e la firma di accordi a Davos. Con un investimento di un miliardo di dollari, l’iniziativa mira a stabilizzare la regione attraverso un nuovo comitato internazionale. Queste mosse segnano un passo importante nel tentativo di trovare una soluzione duratura al conflitto nella Striscia di Gaza.

Firme apposte e Board of Peace creato. Il progetto del presidente a stelle e strisce, Donald Trump, di creare un comitato internazionale con tanto di obolo da un miliardo di dollari, per gestire la fase due del conflitto nella Striscia di Gaza, sembra essersi avviato. Al Forum economico di Davos, l’inquilino della Casa Bianca, e i leader dei Paesi membri hanno firmato la creazione del Consiglio di Pace per la conclusione della guerra nell’enclave, divenendo così un’organismo internazionale riconosciuto ed effettivo. “Questa iniziativa storica per la pace, il Board of Peace può essere fra gli organismi più importanti mai costituiti e per me è un onore essere presidente“, esordisce alla cerimonia della firma con sorriso a 36 denti il presidente Trump, scandendo con tutta la sua verve distintiva come sia una “cosa che prendo molto sul serio“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Board of Peace, Trump firma a Davos la creazione del nuovo organismo internazionaleDurante il World Economic Forum di Davos, Donald Trump ha firmato la creazione del ‘Board of Peace’, un organismo internazionale volto a monitorare i cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e a favorire la risoluzione dei conflitti globali.

Trump a Davos firma per la nascita del Board of Peace. “Tutti vogliono farne parte”: ma in tanti hanno declinato l’invitoDurante il suo intervento a Davos, Donald Trump ha annunciato la creazione del Board of Peace, sottolineando i progressi fatti in Ucraina e in Medio Oriente.

